Защитник Ливерпуля Жоэль Матип пропустит остаток сезона 2020/21 из-за повреждения, сообщает официальный сайт "красных".

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29-летний футболист получил травму связок лодыжки в поединке 20-го тура чемпионата Англии против Тоттенхэма (3:1). К слову, камерунец только в декабре восстановился после повреждения приводящей мышцы. В текущем сезоне Жоэль провел за Ливерпуль 12 матчей, в которых забил гол и отдал две результативные передачи.

Напомним, кроме Матипа из-за травм не могут играть центральные защитники Вирджил ван Дейк и Джо Гомес, а также хавбек Фабинью, в последнее время выступавший в центре обороны. Однако, мерсисайдцы успели подстраховаться, подписав накануне двух защитников на правах арендного соглашения – Бена Дэвиса из Престона и Озана Кабака из Шальке.

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