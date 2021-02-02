Нападающий английского Ливерпуля Такуми Минамино нашел себе новый клуб.

Ливерпуль объявил о трансфере Кабака

26-летний футболист на правах аренды будет выступать за Саутгемптон, сообщает официальный сайт "святых". За команду Ральфа Хазенхюттля японец будет играть до конца текущего сезона. К слову, аренда не предусматривает опцию выкупа.

Напомним, Минамино пперейшов в Ливерпуль в январе 2020 года из австрийского Ред Булл за 8,5 млн евро. В текущем сезоне провел за "красных" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает Такуми в 10 млн евро.

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