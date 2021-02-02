Захисник Ліверпуля Жоель Матіп пропустить залишок сезону 2020/21 через ушкодження, повідомляє офіційний сайт "червоних".

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29-річний футболіст отримав травму зв'язок щиколотки у поєдинку 20-го туру чемпіонату Англії проти Тоттенхема (3:1). До слова, камерунець лише у грудні відновився після ушкодження привідного м'язу. У поточному сезоні Жоель провів за Ліверпуль 12 матчів, в яких забив гол і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, окрім Матіпа через травми не можуть грати центральні захисники Вірджил ван Дейк і Джо Гомес, а також хавбек Фабінью, який останнім часом виступав в центрі оборони. Однак, мерсисайдці встигли підстрахуватись, підписавши напередодні двох захисників на правах орендної угоди – Бена Девіса з Престона і Озана Кабака з Шальке.

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