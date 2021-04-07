"Понимал ли я Хуанде Рамоса, который поставил Зозулю на фланг обороны? Да. Это были вынужденные меры, после того как сломались защитники. Зозуля на фланге защиты выглядел достаточно убедительно.

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Роман – уникальный парень, он мог играть на многих позициях одинаково эффективно, но лучшим его качеством была игра головой, несмотря на его небольшой рост. Он много забивал головой и, если бы я был тренером, Зозуля точно играл бы в старте в моей команде. Нашел бы ему место на поле", – поделился Матеус в интервью журналу Футбол.

Напомним, бразилец выступал за Днепр бок о бок с Зозулей с 2011 по 2016 годы, после чего перебрался в Китай. В 2015 году они выходили с командой в финал Лиги Европы.

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