"Это правда, что я зимой мог присоединиться к СК Днепр-1. Но у меня на руках уже новый контракт с другой китайской командой. Переговоры велись через моего агента. И только по аренде. С Шицзячжуан у меня завершилась сделка, продолжать ее я не стал. Там есть свои нюансы, включая задержки по зарплате.

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Я подписал контракт с командой Гуанчжоу Гринтаун. Они играют во втором дивизионе. Но задачи у команды амбициозные, они хотят вернуться в Суперлигу. Единственное, мне еще нужно въехать в Китай. Сейчас, во время пандемии, это не так просто сделать", – цитирует Матуеса Dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал Футбол.

Напомним, бразилец выступал за Днепр с 2011 по 2016 годы, после чего перебрался в Китай. В 2015 году он выходил с командой в финал Лиги Европы.

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