"Чи розумів Хуанде Рамоса, який поставив Зозулю на фланг оборони? Так. Це були вимушені заходи, після того як зламалися захисники. Зозуля на фланзі захисту виглядав досить переконливо.

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Роман – унікальний хлопець, він міг грати на багатьох позиціях однаково ефективно, але найкращою його якістю була гра головою, незважаючи на його невеликий зріст. Він багато забивав головою і, якби я був тренером, Зозуля точно грав би в старті в моїй команді. Знайшов би йому місце на полі", – поділився Матеус в інтерв'ю журналу Футбол.

Нагадаємо, бразилець виступав за Дніпро пліч-о-пліч із Зозулею з 2011 по 2016 роки, після чого перебрався у Китай. У 2015-му році вони виходили з командою у фінал Ліги Європи.

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