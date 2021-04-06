"Це правда, що я взимку міг приєднатись до СК Дніпро-1. Але у мене на руках вже новий контракт з іншою китайською командою. Переговори велися через мого агента. І тільки щодо оренди. З Шицзячжуань у мене завершилась угода, продовжувати її я не став. Там є свої нюанси, включно із затримками по зарплаті.

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Я підписав контракт з командою Гуанчжоу Грінтаун. Вони грають у другому дивізіоні. Але завдання у команди амбітні, вони хочуть повернутися в Суперлігу. Єдине, мені ще потрібно в'їхати в Китай. Нині, під час пандемії, це не так просто зробити", – цитує Матуеса Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.

Нагадаємо, бразилець виступав за Дніпро з 2011 по 2016 роки, після чого перебрався у Китай. У 2015-му році він виходив з командою у фінал Ліги Європи.

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