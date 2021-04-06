"Я мог играть за сборную Украины. Мне предлагали принять украинское гражданство. Что не срослось? Я был немного смущен, не знал, стоит ли менять гражданство. На том и замялось. Если бы это произошло сейчас, я, не раздумывая, согласился бы сменить гражданство .

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Прямого контакта с Фоменко у меня не было. Но с приближенными к нему людьми – да. Имена, к сожалению, не помню. Они говорили, что есть такая возможность, и спрашивали, как я отношусь к тому, чтобы играть за сборную Украины. Это было накануне отпуска. Взял время на размышления. Но потом все заморозилось. Возможно, потому что я сначала засомневался. Больше ко мне никто не обращался", – сказал Матеус в интервью журналу "Футбол".

Напомним, Матеус выступал за Днепр с 2011 по 2016 годы и выходил с командой в финал Лиги Европы сезона 2014/15.

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