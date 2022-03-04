Матчи чемпионата Украины могут пройти в Италии – неожиданная помощь от местной федерации
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина готов помочь украинцам в проведении регулярного первенства.
"Мы готовы принять украинских беженцев и провести матчи. Я плохо переживаю украинский вопрос, как и все, кто уважает жизнь и достоинство.
Жена звезды Интера привезла целую машину с гуманитарной помощью украинцам – Малиновский раскрыл фамилию
Футбол демонстрирует единство, которого раньше не было. Этот вид спорта есть феномен сильной социальной агрегации. Мы объединены и последовательны, потому что кричим "нет" войне", – приводит слова Гравины журналист Джанлука Ди Марцио.
Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.
Россия напала на Украину: задержание Шуфрича, Малиновский "воспитывает" россиянина, речь Лапорты на украинском (LIVE)