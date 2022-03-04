"Мы готовы принять украинских беженцев и провести матчи. Я плохо переживаю украинский вопрос, как и все, кто уважает жизнь и достоинство.

Жена звезды Интера привезла целую машину с гуманитарной помощью украинцам – Малиновский раскрыл фамилию

Футбол демонстрирует единство, которого раньше не было. Этот вид спорта есть феномен сильной социальной агрегации. Мы объединены и последовательны, потому что кричим "нет" войне", – приводит слова Гравины журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

Россия напала на Украину: задержание Шуфрича, Малиновский "воспитывает" россиянина, речь Лапорты на украинском (LIVE)