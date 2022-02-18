Сразу 6 субботних поединков АПЛ могут не состояться в запланированную дату – все из-за урагана Юнис.

В Западной Европе, в частности, в Англии бушует шторм Юнис, грозящий проведению поединков АПЛ, которые должны состояться завтра, сообщает Express.

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По всей стране массово отменили авиа- и железнодорожные сообщения. Больше всего вопросов вызывают поединки Ливерпуль – Норвич и Манчестер Сити – Тоттенхэм, поскольку район Ливерпуля и Манчестера уже пострадали от урагана.

Добавим, что уже успели перенести поединок Чемпионшипа между Борнмутом и Ноттингемом Форестом и молодежное первенство между Лидсом и Брайтоном.

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