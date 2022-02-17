Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар может снова вернуться в Европу.

Абубакар летом 2021 года подписал контракт на два сезона с аравийским Аль-Насром, но имеет шанс на досрочный камбек в топ-чемпионат.

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По информации Kick442, в услугах 30-летнего форварда заинтересованы три английских клуба – Лестер, Вест Хэм и Ньюкасл. Летом они предпримут попытку переманить камерунца. Фаворитом считаются "сороки", ведь новые владельцы клуба – представители королевской семьи Саудовской Аравии.

Напомним, что Венсан Абубакар очень успешно провел домашний Кубок Африканских наций, став лучшим бомбардиром турнира с 8 забитыми мячами.

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