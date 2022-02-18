Одразу 6 суботніх поєдинків АПЛ можуть не відбутись у заплановану дату – все через ураган Юніс.

У Західній Європі, зокрема, в Англії вирує шторм Юніс, що загрожує проведенню поєдинків АПЛ, які мають відбутись завтра, повідомляє Express.

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По всій країні масово скасували авіа- та залізничні сполучення. Найбільше питань викликають поєдинки Ліверпуль – Норвіч та Манчестер Сіті – Тоттенхем, оскільки район Ліверпуля та Манчестера вже постраждали від урагану.

Додамо, що вже встигли перенести поєдинок Чемпіоншипа між Борнмутом та Ноттінгемом Форестом та молодіжної першості між Лідсом та Брайтоном.

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