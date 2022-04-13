Эмилиан Карас и Мирча Луческу во время матча против Легии / ФК Легия

"Великолепная атмосфера, приятная публика. Обе команды показали высокое качество. Спасибо всем, ведь все было организовано на самом высоком уровне.

Беседин: Впервые в жизни не знал, как радоваться забитому голу

Игроки сделали все возможное. Полтора часа матча позволили на мгновение забыть, какая трагедия сейчас происходит. Все действо вызвало много эмоций и слез у зрителей и футболистов. Каждый из наших игроков сыграл на 100%.

Следующим нашим соперником будет Галатасарай. Также планируем встретиться с Борусией Д и Динамо Загреб. Однако наш график окончательно не сформирован – соперники участвуют в чемпионатах и ​​еврокубках", – цитирует Караса официальный сайт Легии.

Напомним, в первом благотворительном поединке Динамо одолело Легию со счетом 3:1 – дублем отметился Беседин, еще один гол на счету Буяльского.

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