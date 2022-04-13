"Это позволило на мгновение забыть, какая трагедия происходит": Карас – о слезах зрителей и игроков на матче Динамо
Эмилиан Карас, ассистент главного тренера Динамо Мирчи Луческу, подвел итоги благотворительного поединка с Легией.
"Великолепная атмосфера, приятная публика. Обе команды показали высокое качество. Спасибо всем, ведь все было организовано на самом высоком уровне.
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Игроки сделали все возможное. Полтора часа матча позволили на мгновение забыть, какая трагедия сейчас происходит. Все действо вызвало много эмоций и слез у зрителей и футболистов. Каждый из наших игроков сыграл на 100%.
Следующим нашим соперником будет Галатасарай. Также планируем встретиться с Борусией Д и Динамо Загреб. Однако наш график окончательно не сформирован – соперники участвуют в чемпионатах и еврокубках", – цитирует Караса официальный сайт Легии.
Напомним, в первом благотворительном поединке Динамо одолело Легию со счетом 3:1 – дублем отметился Беседин, еще один гол на счету Буяльского.
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