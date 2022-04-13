"Благодарю организаторов и болельщиков. Мои ощущения очень смешанные. Первый раз в жизни я не знал, как радоваться забитому голу.

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Сейчас очень тяжело, но хорошо, что в столь нелегкое время проводятся такие матчи. Всем украинцам нужно держаться вместе. Дай бог, чтобы победа была как можно скорее.

Поддержка на трибунах и скандирование "Динамо вперед" и "Украина" вызвали у меня мурашки по коже. Трудно описать эти чувства словами. Спасибо Польше, Легии и нашим болельщикам за этот матч. Это было очень трогательно. Своей игрой мы пытались не подвести нашу страну и болельщиков", – цитирует Беседина официальный сайт Легии.

Напомним, впереди у Динамо благотворительные поединки с турецким Галатасараем, румынской Стяуа, дортмундской Боруссией и загребским Динамо.

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