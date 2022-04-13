"Гра дозволила на мить забути, яка трагедія зараз відбувається": Карас – про сльози глядачів і гравців на матчі Динамо
Еміліан Карас, асистент головного тренера Динамо Мірчі Луческу, підбив підсумки благодійного поєдинку з Легією.
"Чудова атмосфера, приємна публіка. Обидві команди показали високу якість. Дякую всім, адже все було організовано на найвищому рівні.
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Гравці зробили все можливе. Півтори години матчу дозволили на мить забути, яка трагедія зараз відбувається. Все дійство викликало багато емоцій та сліз у глядачів та футболістів. Кожен з наших гравців зіграв на 100%.
Наступним нашим суперником буде Галатасарай. Також плануємо зустрітися з Борусією Д і Динамо Загреб. Проте наш графік остаточно не сформований – суперники беруть участь у чемпіонатах та єврокубках", – цитує Караса офіційний сайт Легії.
Нагадаємо, у першому благодійному поєдинку Динамо здолало Легію з рахунком 3:1 – дублем відзначився Бєсєдін, ще один гол на рахунку Буяльського.
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