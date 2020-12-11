Поединок 13-го тура между черниговцами и мариупольцами пройдет в другом городе.

Дирекция УПЛ на основе письма от черниговцев приняла решение сменить место проведения матча Десна – Мариуполь. Теперь поединок состоится на НСК Олимпийский, информирует официальный сайт УПЛ.

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Ранее СМИ сообщали, что причиной такого решения стали сложные погодные условия в Чернигове. Кроме того, новое руководство стадиона имени Ю. Гагарина якобы может запретить Десне проводить матчи на родном стадионе.

К слову, встреча запланирована на 13 декабря, начало в 17:00. Десна с 20 пунктами занимает третье место, Мариуполь девятый с 16 очками.

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