Поєдинок 13-го туру між чернігівцями та маріупольцями пройде в іншому місті.

Дирекція Прем'єр-ліги на основі листа від чернігівців ухвалила рішення змінити місце проведення матчу Десна – Маріуполь. Тепер поєдинок відбудеться на НСК Олімпійський, інформує офіційний сайт УПЛ.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що причиною такого рішення стали складні погодні умови в Чернігові. Окрім того, нове керівництво стадіону імені Ю. Гагаріна нібито може заборонити Десні проводити матчі на рідному стадіоні.

До слова, зустріч запланована на 13 грудня, початок о 17:00. Десна з 20 пунктами посідає третє місце, Маріуполь дев'ятий з 16 очками.

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