Игра прежде всего за престиж, призовые и очки для Украины в таблице коэффициентов. Матч, как и онлайн-трансляция Брага – Заря на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Обе команды свои задачи уже практически решили. Возможно, только португальцы надеялись вырвать 1 место. А вот для команды Скрипника это исключительно возможность отомстить за домашние 1:2 и выиграть призовые от УЕФА, которые для существования луганского клуба ой как существенны.

Брага – Заря: онлайн-трансляция матча ЛЕ

Уже на 5 минуте Цыганикс сначала выбил мяч с линии ворот, а затем было еще и добивание Зе Карлуша с убойной позиции – над воротами. Разрезала Брага оборону в зоне Фаворова и Иванисени. И снова ставка на быстрый гол Спортинга. Португальцы на поле АЕКа и Зари за 10 минут уже 2 забили, а перед тем отгрузили Лестеру 2 за 25 минут. Очередная классная передача с левого фланга, Абу Ханна оставляет кучу пространства Андре Орте, но тот спешит с дальним ударом – высоко. Громов пытается завести гостей. Врывался Артем на скоростном дриблинге почти во вратарскую, а вот прострел выполнил не самый качественный, да и партнеры не прочитали намерение. Бомбардирует Брага ворота Зари с обеих полуфлангов. Плюс в том, что это преимущественно удары метров с 25-30, если забыть ту суператаку на старте встречи.

Кочергин видит хорошие продолжения атаки, в свою очередь Юрченко и Фаворов не понимают его перспективных замыслов. Правый защитник луганского клуба уже не первый раз провалился со своим игроком. Зе Карлуш подал, Галену выскочил из-за спины и расстреливал Шевченко с 5 метров – повезло, что снаряд сорвался с ноги. Орта красиво выкручивал издалека, минимальный промах. Слишком высоко поднялась оборона Зари. Иванисеня в провальном подкате не остановил пас на Руиса, и тот с центра поля убежал на свидание с Шевченко. Никита выручил в ближнем бою, а Кабаев едва не наказал за расточительность. Блестящий проход справа, удар, которому не хватило совсем чуть-чуть.

Лестер в параллельном матче спокойно прибивает АЕК, поэтому у нас пошла открытая игра с шашками наголо. Заря даже поострее под занавес первого тайма. Множество острых выпадов. Кабаев, Цыганикс, Юрченко, Кочергин заправляют атаками, но всегда чего-то не хватает: то вместо ключевого паса необдуманный удар, то передача не туда. Брага наиграла на 1-2 гола, но не залетает из невероятных позиций, плюс выход один на один запороли. Статистика xG, в принципе. отражает картину матча: 1,44 на 0,28 ожидаемого гола. Весь атакующий треугольник Скрипника (Кабаев, Гладкий и Громов, моменты пошли с 36 минуты) с ударами в пределах штрафной, что приятно, но не настолько остро, как у соперников. Существенное преимущество Браги по ударам (10:6), но по точным уже не столь хорошо (2:1).

Ребята в черном и после перерыва чуть поострее, но все так же не могут найти свой последний пас/удар. Брага после 55 минуты немного оправилась и начала снова крутить свои комбинации у чужой штрафной. Правда как-то особо заострить не удавалось. На момент Кабаева ответили похожим ударом с острого угла. Но потом началось. Новайш со штрафного попал в перекладину. Галену спокойно расшатал Фаворова, который изобразил странную и пассивную попытку отбора боком – Шевченко не достал ногой, Абу Ханне не удалось повторить Цыганикса и выбить из линии.

Медейруш и Рикарду Орта, которые вышли на замену, сделали второй гол. Первый расшатал Цыганкиса и Кочергина и выдал пас в разрез. Второй расстрелял Шевченко после того, как на этот раз Назарина не понятно почему стелился в подкате на перехвате, не имея никаких шансов достать снаряд. Фаворов дважды перспективно подключился к атаке. Сначала головой, а затем ногой простреливал Денис, и только бдительность защитников помешала забить партнерам с нескольких метров.

Скрипник на 77-й заменил атакующее трио. Гринь и Лунев активно вошли в игру на флангах, а Перович замыкал подачу с левого края. Было довольно остро. Какой кошмар. Кочергину хватило выдержки вовремя бросить в прорыв Лунева, а тот передержал мяч, хотя слева открывалась возможность вывести двух партнеров против одного защитника. Быстрые ноги и медленные мозги игрока, который вышел на замену. Очень грустно это все. Поддубный и Хомченовский заменили Кочергина и Фаворова на последние 3 минуты. Брага остается второй, набирая столько же очков, сколько Лестер (13). Заря сохраняет третье место с 6 баллами.