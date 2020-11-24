"За Десну Киев болеть не будем": ультрас черниговцев объяснили избиение руководителя стадиона
Сторонник черниговского клуба Богдан Дементов рассказал, что стало причиной радикальных действий относительно нового директора стадиона им. Гагарина Александра Овчаренко.
"Нам стало известно, что новое руководство стадиона имени Гагарина решило начать свою работу с того, чтобы изгнать из арены футбольный клуб Десна. Клуб, благодаря которому, по сути, существует этот стадион. Вы хотите преобразования Десны в Олимпик, клуб без города? Но в Олимпика хоть есть на то причины, а вы хотите лишить Чернигов футбольного клуба из-за принципов? За Десну Киев мы болеть не будем, Десна – это Чернигов!
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Поэтому просим нового руководителя стадиона озвучить четкую позицию, как он видит дальнейшее развитие ситуации и гарантирует поддержку футбола на стадионе. Мы уже проходили этап, когда Александр Овчаренко был директором арены, почти 10 лет он руководил стадионом, и что он за этот период сделал для футбола? Ни базы, ни условий для тренировок, ни игрового поля. Зато, дом себе построил и машины менял регулярно. Человек, который просто не любит футбол не может управлять стадионом, на котором футбольная команда – главный актив.
Мы благодарны клуба Десна, который сделал поле такого качества на стадионе имени Гагарина, и поддерживает его в таком состоянии. Мы любим наш клуб, мы любим наш город, мы уверены, что черниговская Десна еще много лет будет радовать жителей нашего края", – написал представитель ультрас в Facebook.
Напомним, сегодня утром, 24 ноября, около 30 человек пришли в кабинет и.о. директора стадиона Овчаренко, вывели его на улицу, бросили в мусорный бак и разбили ему голову. Все это сопровождалось нецензурной лексикой.
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