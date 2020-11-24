"Нам стало известно, что новое руководство стадиона имени Гагарина решило начать свою работу с того, чтобы изгнать из арены футбольный клуб Десна. Клуб, благодаря которому, по сути, существует этот стадион. Вы хотите преобразования Десны в Олимпик, клуб без города? Но в Олимпика хоть есть на то причины, а вы хотите лишить Чернигов футбольного клуба из-за принципов? За Десну Киев мы болеть не будем, Десна – это Чернигов!

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Поэтому просим нового руководителя стадиона озвучить четкую позицию, как он видит дальнейшее развитие ситуации и гарантирует поддержку футбола на стадионе. Мы уже проходили этап, когда Александр Овчаренко был директором арены, почти 10 лет он руководил стадионом, и что он за этот период сделал для футбола? Ни базы, ни условий для тренировок, ни игрового поля. Зато, дом себе построил и машины менял регулярно. Человек, который просто не любит футбол не может управлять стадионом, на котором футбольная команда – главный актив.

Мы благодарны клуба Десна, который сделал поле такого качества на стадионе имени Гагарина, и поддерживает его в таком состоянии. Мы любим наш клуб, мы любим наш город, мы уверены, что черниговская Десна еще много лет будет радовать жителей нашего края", – написал представитель ультрас в Facebook.

Напомним, сегодня утром, 24 ноября, около 30 человек пришли в кабинет и.о. директора стадиона Овчаренко, вывели его на улицу, бросили в мусорный бак и разбили ему голову. Все это сопровождалось нецензурной лексикой.

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