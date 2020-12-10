Десна та Маріуполь проведуть матч 13-го туру УПЛ, але не на тому стадіоні, на якому планувалось спочатку.

Клуби погодились перенести матч із Чернігова до Києва на НСК Олімпійський, повідомляє meta-ratings.

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Причиною такого рішення стали складні погодні умови в Чернігові. Раніше повідомлялось, нібито нове керівництво стадіону імені Ю. Гагаріна може заборонити Десні проводити матчі на рідному стадіоні через вартості оренди.

До слова, матч запланований на 13 грудня, початок о 17:00. Десна з 20 пунктами посідає третє місце, Маріуполь дев'ятий з 16 очками.

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