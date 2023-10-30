Матч 2-го раунда Кубка Германии между Саарбрюкеном и Баварией рискует не состояться в срок из-за состояния газона.

Встреча между Саарбрюкеном и Баварией запланирована на среду, 1 ноября. Однако поле команды из третьего дивизиона непригодно для проведения встречи – оно затоплено после дождей.

Хет-трик Кейна, два дубля и три удаления в видеообзоре матча Бавария – Дармштадт – 8:0

Саарбрюкен рассматривал вариант переноса игры в другое место, но оформить это решение в столь короткие сроки оказалось невозможно – тем более, что соседние стадионы Хомбурга и Кайзерслаутерна заняты другими матчами национального Кубка.

В понедельник, 30 октября, окончательное решение о проведении матча с Баварией должна была принять мэрия города Саарбрюкен, поскольку именно ей принадлежит стадион. Однако, как информирует RND, городские власти решили перенести оглашение вердикта на завтрашний день после очередной проверки поля.

Немецкий футбольный союз делает всё возможное, чтобы игра состоялась в среду – он направил экспертов и материалы, чтобы попытаться максимально высушить поле. Бавария также заинтересована в том, чтобы игра состоялась в среду, поскольку в графике команды практически нет свободных дат.

Кейн забил гол с центра поля и оформил хет-трик – Бавария устроила 8:0 за 40 минут в матче с тремя удалениями