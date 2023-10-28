Бундеслига, 9-й тур

Аугсбург – Вольфсбург – 3:2

Голы: Титц, 17, Борнаув, 79 (аг.), Энгельс, 82 – Винд, 35, Майер, 43 (п.)

Удаление: Удохай, 87 (Аугсбург, вторая желтая карточка)

Бавария – Дармштадт – 8:0

Голы: Кейн, 51, 69, 88, Сане, 56, 64, Мусиала, 60, 76, Мюллер, 71

Удаления: Киммих, 4 (красная карточка) – Гьясула, 19 (красная карточка), Маглица, 41 (красная карточка)

Боруссия М – Хайденхайм – 2:1

Голы: Плеа, 4, 52 – Динкчи, 38

Вердер – Унион Берлин – 2:0

Голы: Кнохе, 38 (аг.), Дукш, 75

Удаление: Хедира, 60 (Унион, красная карточка)

Штутгарт – Хоффенхайм – 2:3

Голы: Фюхрих, 61, Ундав, 74 – Прёмель, 5, Вегхорст, 21 (п.), Сков, 66

Нереализованный пенальти: Ундав, 30 (Штутгарт)

РБ Лейпциг – Кельн – начало матча в 19:30

Бохум на последних секундах упустил победу над Майнцем в битве неудачников – Шлоттербек отличился в воротах обеих команд

Аугсбург на своем поле в меньшинстве перестрелял Вольфсбург. Хозяева вышли вперед еще до середины тайма, но на перерыв ушли уступая 1:2. На экваторе второй сорокапятиминутки Борнаув срезал мяч в собственные ворота, восстановив, таким образом, статус-кво. В конце встречи Энгельс сумел вывести Аугсбург вперед, а уже через 5 минут "фуггеры" остались в меньшинстве – Удохай заработал второй "горчичник". Воплотить численное преимущество в забитый гол Вольфсбург так и не сумел.

Настоящее безумие устроила Бавария с Дармштадтом. Уже на первых минутах мюнхенцы остались в меньшинстве – Киммих увидел красный свет за фол последней надежды (помешал выходу один на один). В середине тайма арбитр выровнял составы, а на перерыв хозяева уже ушли в большинстве. После отдыха "Ротен" завелись, и накидали новичку Бундеслиги полную кошелку. Хет-трик от Кейна с сумасшедшим голом с центра поля и два дубля от Сане и Мусиалы – в общем мюнхенцев забили восемь сухих мячей и возглавили Бундеслигу.

Менхенгладбахская Боруссия, которая после ухода Тюрама никак не может нащупать свою игру, одолела дома Хайденхайм. Героем встречи стал Плеа, который оформил дубль. Интересно, что эта победа стала для "жеребцов" лишь второй в текущем сезоне, однако позволила обойти соперника в турнирной таблице.

Продолжается кризис в Унионе. В этом сезоне берлинцев не бил только ленивый. Очередным обидчиком подопечных Урса Фишера стал Вердер. Первый гол гости забили сами себе еще до перерыва, а во второй половине поединка Дукш добил соперника. Это поражение стало для Униона уже седьмым подряд.

Настоящей неожиданностью завершилась дуэль между Штутгартом и Хоффенхаймом. Амбициозные "швабы", которые в этом сезоне претендуют на роль третьей силы в Бундеслиге, уступили дерзкому середняку. Хотя обвинять в поражении они могут сами себя... Гости уже в начале матча вышли вперед, а в середине тайма ошеломили соперника четко реализованным пенальти. Уже через 10 минут свой шанс с одиннадцатиметрового получил и Штутгарт, но Ундав не смог переиграть Бауманни с отметки. После перерыва последовал камбэк – Фюхрих и вышеупомянутый Ундав сократили до минимума, но спасти хотя бы ничью так и не смогли.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ