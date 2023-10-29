Хет-трик Кейна, два дубля и три удаления в видеообзоре матча Бавария – Дармштадт – 8:0
В поединке 9-го тура чемпионата Германии Бавария на своем поле разгромила Дармштадт (8:0). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
Уже на 4-й минуте Бавария осталась в меньшинстве – Киммих заработал красную карточку за фол последней надежды. В середине тайма арбитр выровнял составы, а незадолго до перерыва уже на одного игрока больше стало у мюнхенцев. Серьезный разговор в раздевалке дал свои плоды – "Ротен" после отдыха камня на камне не оставили от дебютанта Бундеслиги.
Кейн забил гол с центра поля и оформил хет-трик – Бавария устроила 8:0 за 40 минут в матче с тремя удалениями
Харри Кейн записал в свой голевой задел хет-трик (его сумасшедший мяч с 55 метров точно станет украшением текущего чемпионата), а Лерой Сане и Джамал Мусиала оформили по дублю. Довершил разгром нестареющий Томас Мюллер, который после выхода на замену забил сам и отметился двумя дублями. Феерическая победа Баварии, которая подняла ее на вершину турнирной таблицы Бундеслиги.