Уже на 4-й минуте Бавария осталась в меньшинстве – Киммих заработал красную карточку за фол последней надежды. В середине тайма арбитр выровнял составы, а незадолго до перерыва уже на одного игрока больше стало у мюнхенцев. Серьезный разговор в раздевалке дал свои плоды – "Ротен" после отдыха камня на камне не оставили от дебютанта Бундеслиги.

Кейн забил гол с центра поля и оформил хет-трик – Бавария устроила 8:0 за 40 минут в матче с тремя удалениями

Харри Кейн записал в свой голевой задел хет-трик (его сумасшедший мяч с 55 метров точно станет украшением текущего чемпионата), а Лерой Сане и Джамал Мусиала оформили по дублю. Довершил разгром нестареющий Томас Мюллер, который после выхода на замену забил сам и отметился двумя дублями. Феерическая победа Баварии, которая подняла ее на вершину турнирной таблицы Бундеслиги.