Матч 2-го раунду Кубка Німеччини між Саарбрюкеном і Баварією ризикує не відбутися вчасно через стан газону.

Зустріч між Саарбрюкеном і Баварією запланована на середу, 1 листопада. Однак поле команди з третього дивізіону непридатне для проведення зустрічі – воно затоплене після дощів.

Хет-трик Кейна, два дублі та три вилучення у відеоогляді матчу Баварія – Дармштадт – 8:0

Саарбрюкен розглядав варіант перенесення гри в інше місце, але оформити це рішення в такий короткий термін виявилося неможливо – тим паче, що сусідні стадіони Хомбурга і Кайзерслаутерна зайняті іншими матчами національного Кубка.

У понеділок, 30 жовтня, остаточне рішення про проведення матчу з Баварією мала ухвалити мерія міста Саарбрюккен, оскільки саме їй належить стадіон. Однак, як інформує RND, міська влада вирішила перенести оголошення вердикту на завтрашній день після чергової перевірки поля.

Німецький футбольний союз робить усе можливе, щоб гра відбулася в середу – він направив експертів і матеріали, щоб спробувати максимально висушити поле. Баварія також зацікавлена в тому, щоб гра відбулася в середу, оскільки в графіку команди практично немає вільних дат.

Кейн забив гол з центра поля і оформив хет-трик – Баварія влаштувала 8:0 за 40 хвилин у матчі з трьома вилученнями