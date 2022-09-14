Матч Арсенал – Манчестер Сити перенесли ради отмененного поединка ЛЕ – дуэль Зинченко против Гвардиолы откладывается
Поединок между Арсеналом и Манчестером Сити не смогут сыграть в ранее запланированную дату.
Матч Арсенал – Манчестер Сити должны были сыграть 19 октября, однако игру перенесли, сообщает официальный сайт "горожан".
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Это связано с тем, что УЕФА решил назначить поединок Лиги Европы Арсенал – ПСВ на 20 октября. Он должен был быть сыгран 15 сентября, однако игру отменили из-за нехватки полицейских для обеспечения порядка – в Англии продолжается траур из-за смерти Елизаветы II.
Соответственно, дуэль Александра Зинченко против Манчестер Сити, из которого он и перешел в Арсенал, откладывается. Новую дату поединка АПЛ обещают сообщить позже.
Напомним, из-за объявления национального траура ранее был отменен весь 7-й тур АПЛ, а поединок Рейнджерс – Наполи в Лиге чемпионов перенесли с 13 на 14 сентября.
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