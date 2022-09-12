Матч 15 сентября не состоится, новая дата будет объявлена ​​позже. Решение о переносе поединка "канониры" приняли после разговоров с УЕФА и местной полицией, информирует сайт клуба .

Матч Арсенала в Лиге Европы и еще один тур АПЛ могут перенести через похороны Елизаветы II

Это напрямую связано с подготовкой к похоронам королевы Елизаветы II, ведь в Лондоне недостаточно правоохранителей для обеспечения порядка на поединке Лиги Европы против ПСВ.