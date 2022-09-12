Арсенал подтвердил отмену ближайшего матча Лиги Европы
16:36 - Читати українською
Лондонский Арсенал объявил о переносе встречи второго тура Лиги Европы 2022/23 против ПСВ.
Матч 15 сентября не состоится, новая дата будет объявлена позже. Решение о переносе поединка "канониры" приняли после разговоров с УЕФА и местной полицией, информирует сайт клуба.
Матч Арсенала в Лиге Европы и еще один тур АПЛ могут перенести через похороны Елизаветы II
Это напрямую связано с подготовкой к похоронам королевы Елизаветы II, ведь в Лондоне недостаточно правоохранителей для обеспечения порядка на поединке Лиги Европы против ПСВ.
Из-за объявления национального траура ранее был отменен весь 7 тур АПЛ, а поединок Рейнджерс – Наполи в Лиге чемпионов перенесли с 13 на 14 сентября.
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