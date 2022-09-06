Группы E и G продолжились двумя матчами в вечерний слот вторника. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 1 тур группового этапа

Группа Е

Зальцбург – Милан – 1:1

Голы: Окафор, 28 – Салемакерс, 40

Группа G

Севилья – Манчестер Сити – 0:4

Голы: Холанд, 20, 67, Фоден, 58, Диаш, 90+2

Милан приехал в гости к Зальцбургу, который имел серию из 6 побед подряд. Австрийцы не считались фаворитами встречи, но именно им удалось открыть счет. Бывший вингер Шахтера Фернандо отдал передачу Окафору, который эффектно посадил на задницу Калюлю и пробил между ног Меньяну. Швейцарец явно может стать следующей крупной продажей Зальцбурга.

Милан успел отыграться еще до перерыва. Леау в фирменном стиле прорвал фланг и выкатил удобный пас для Салемакерса. Второй тайм получился гораздо более осторожным, а "россонери" вообще лишь раз пробили в створ ворот.

Челси опозорился поражением от Динамо З, Боруссия разгромила Копенгаген с экс-легионером Шахтера: первые матчи группы ЛЧ

Манчестер Сити и Боруссия сразу начали хозяйничать в группе G. "Горожане" одолели кризисную Севилью, превзойдя результат Дортмунда. Эрлинг Холанд перенес свою доминацию с АПЛ на ЛЧ. Именно норвежец забил первый мяч, в шпагате замкнув силовой прострел де Брюйне.

После перерыва Севилья рассыпалась окончательно. Фил Фоден забил с передачи Канселу, а затем сам помог Холанду оформить дубль и 12-й гол в сезоне. В компенсированное время хозяев Рамона Санчес Писхуана добила португальская связка Канселу-Диаш – 0:4. Севилья подтвердила ужасную форму, потерпев 4 поражения в 5 матчах.

Безумие! Шок! Фантастика! Шахтер разнес Лейпциг в первом матче ЛЧ – Швед оформил "венгерский" дубль, космос Мудрика