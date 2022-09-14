Поєдинок між Арсеналом та Манчестер Сіті не зможуть зіграти у раніше заплановану дату.

Матч Арсенал – Манчестер Сіті мали зіграти 19 жовтня, проте гру перенесли, повідомляє офіційний сайт "містян".

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Це пов'язано з тим, що УЄФА вирішив призначити поєдинок Ліги Європи Арсенал – ПСВ на 20 жовтня. Він мав бути зіграний 15 вересня, проте гру скасували через нестачу поліцейських для забезпечення порядку – в Англії триває траур через смерть Єлизавети ІІ.

Відповідно, дуель Олександра Зінченка проти Манчестер Сіті, з якого він і перейшов у Арсенал, відкладається. Нову дату поєдинку АПЛ обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, через оголошення національної жалоби раніше був скасований увесь 7-й тур АПЛ, а двобій Рейнджерс – Наполі в Лізі чемпіонів перенесли з 13 на 14 вересня.

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