Матар не перейдет в Динамо – известна причина

Нападающий донецкого Олимпика Матар Дийе не станет очередным новичком киевского Динамо в летнее трансферное окно.

Стороны не сошлись относительно суммы отступных за сенегальца, сообщает Динамомания.

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Дийе принял участие в спарринге Динамо против житомирского Полесья (1:2) и оставил неплохое впечатление. Однако, "бело-синие" вынуждены были отказаться от трансфера Матара, поскольку не договорились с владельцами прав на форварда. Ожидается, что теперь он продолжит выступления за Олимпик.

Матар Дийе оказался в донецком клубе зимой и стал главным бомбардиром во второй половине сезона 2018/19. В активе нападающего 7 мячей в 13-ти поедиках УПЛ.

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