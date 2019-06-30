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Матар не перейдет в Динамо – известна причина

12:50 409 Читати українською
Матар не перейдет в Динамо – известна причина
Матар Дийе против Полесья / ФК Динамо

Нападающий донецкого Олимпика Матар Дийе не станет очередным новичком киевского Динамо в летнее трансферное окно.

Стороны не сошлись относительно суммы отступных за сенегальца, сообщает Динамомания.

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Дийе принял участие в спарринге Динамо против житомирского Полесья (1:2) и оставил неплохое впечатление. Однако, "бело-синие" вынуждены были отказаться от трансфера Матара, поскольку не договорились с владельцами прав на форварда. Ожидается, что теперь он продолжит выступления за Олимпик.

Матар Дийе оказался в донецком клубе зимой и стал главным бомбардиром во второй половине сезона 2018/19. В активе нападающего 7 мячей в 13-ти поедиках УПЛ.

Динамо проиграло Полесью – потенциальный новичок Матар отдал голевой пас и упустил множество моментов

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