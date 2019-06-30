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Матар не перейде в Динамо – відома причина

12:50 1609 Читать на русском
Матар не перейде в Динамо – відома причина
Матар Дійє проти Полісся / ФК Динамо

Нападник донецького Олімпіка Матар Дійє не стане черговим новачком київського Динамо в літнє трансферне вікно.

Сторони не зійшлися щодо суми відступних за сенегальця, повідомляє Динамомания.

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Дійє взяв участь у спарингу Динамо проти житомирського Полісся (1:2) і залишив непогане враження. Однак, "біло-сині" змушені були відмовитися від трансферу Матара, тому що не домовилися з власниками прав на форварда. Очікується, що тепер він продовжить виступи за Олімпік.

Матар Дійє опинився у донецькому клубі взимку та став головним бомбардиром у другій половині сезону 2018/19. В активі нападника 7 м'ячів у 13-ти поєдиках в УПЛ.

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Олімпік Олімпік Трансфери Трансфери чемпіонату України Матар Дійє Матар Дійє Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ
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