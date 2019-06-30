toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Динамо отправилось на сбор в Австрию – без Сидклея, но с новичками

11:45 38 Читати українською
Динамо отправилось на сбор в Австрию – без Сидклея, но с новичками
"Бело-синие" в аэропорту / ФК Динамо

Киевское Динамо улетело на первый тренировочный сбор в австрийский Инсбрук.

В воскресенье утром "бело-синие" отправились в Австрию из аэропорта "Борисполь", сообщает официальный сайт клуба.

Ветеска прокомментировал слухи относительно трансфера в Динамо

Александр Хацкевич взял на сбор 28 игроков. Прогнозируемо с первой командой не будут готовиться Владимир Маханьков, Никита Кравченко и бразилец Сидклей. Зато в перечне исполнителей есть новички Мохаммед Кадири и Александр Караваев.

Полный список игроков:

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет, Кучерук

Защитники: Миколенко, Пиварич, Бурда, Шабанов, Кадар, Попов, Кендзёра

Полузащитники: Сидорчук, Кадири, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Цитаишвили, Алибеков, Дуэлунд

Нападающие: Соль, Беседин, Русин.

К слову, на австрийском сборе "динамовцы" запланировали 5 контрольных поединков. Среди соперников, в том числе и недавний соперник в Лиге Европы пирейским Олимпиакос.

Динамо определилось с соперниками на австрийском сборе – киевляне снова сыграют с Олимпиакосом

blog_ava
Жулио Сезар возглавил Олимпик, – СМИ
09:36
564
Теги
Главное Межсезонные сборы Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
67
дн
:
7
час
:
1
мин
Армения
19:00
Италия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук