Динамо отправилось на сбор в Австрию – без Сидклея, но с новичками

Киевское Динамо улетело на первый тренировочный сбор в австрийский Инсбрук.
В воскресенье утром "бело-синие" отправились в Австрию из аэропорта "Борисполь", сообщает официальный сайт клуба.
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Александр Хацкевич взял на сбор 28 игроков. Прогнозируемо с первой командой не будут готовиться Владимир Маханьков, Никита Кравченко и бразилец Сидклей. Зато в перечне исполнителей есть новички Мохаммед Кадири и Александр Караваев.
Полный список игроков:
Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет, Кучерук
Защитники: Миколенко, Пиварич, Бурда, Шабанов, Кадар, Попов, Кендзёра
Полузащитники: Сидорчук, Кадири, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Цитаишвили, Алибеков, Дуэлунд
Нападающие: Соль, Беседин, Русин.
К слову, на австрийском сборе "динамовцы" запланировали 5 контрольных поединков. Среди соперников, в том числе и недавний соперник в Лиге Европы пирейским Олимпиакос.
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