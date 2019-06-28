Динамо проиграло Полесью – потенциальный новичок Матар отдал голевой пас и упустил множество моментов

Динамо и Полесья сыграли товарищеский спарринг на базе киевского клуба. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Полесье – 1:2

Голы: Кравченко, 38 – Немтинов, 12 Голенков, 74

На первый тайм Динамо вышло в таком составе: Бущан – Кравченко, Алибеков, Шабанов, Сидклей – Сидорчук, Андриевский – Русин, Шапаренко, Де Пена – Матар. Матар Дийе, который только может перейти из Олимпика, не реализовал убийственный момент на старте встречи. Потенциальный новичок Динамо не попал в пустые ворота на дальней штанге.

Полесье ответило, использовав провал обороны киевлян. Никита Кравченко позволил прострелить с левого фланга, а Шабанов дал Евгению Немтинову, воспитаннику динамовской академии, перебросить Бущана. Андриевский после классной многоходовой комбинации не попал ударом со средней дистанции. Шабанов не смог реализовать нацелен навес Де Пены со стандарта.

Динамо – Полесье: видео онлайн-трансляция первого спарринга киевлян – как это было

Сидорчук классным дальним пасом бросил в прорыв Русина, который вышел на месте Цыганкова. Назарий заработал штрафной, с которого Андриевский попал в перекладину. Динамо провело роскошную комбинацию, которую завершил пас-конфетка от Шапаренко, но Кравченко не смог переиграть Мозиля с убийственной дистанции.

Матар сначала не смог прошить вратаря Полесья ударом головой, а затем на добивании пробил с разворота – красиво, но с тем же результатом. Отмечаем, как неплохо разогнал атаку Русин пасом на ход Кравченко. Андриевский перехватил мяч так, что вывел Дийе на свидание с голкипером, однако Матар снова проиграл дуэль Мозилю.

На 38-й минуте потенциальный новичок эффектно отдал пяткой на Кравченко. и Никита наконец открыл счет голам Динамо, мастерски пробив в ближний угол. Команды договорились о 2-х таймах по 40 минут, поэтому этим фактически первая половина и закончилась. В перерыве Нещерет изменил Бущана, а Гармаш вышел вместо Андриевского.

На старте второго тайма Матар протянул мяч, оставил под удар Гармашу, а Денису не хватило сантиметров, чтобы попасть красивым дальним выстрелом. Группа молодых футболистов вышла на замену на 51-й. Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Шабанов, Сидклей ушли, Шулянский, Петрусенко, Хондак, Бодня, а также Вадим Янчак, который находится на просмотре, зашли.

Янчак навесил в штрафную, но ни Матар, ни Русин не смогли замкнуть. Полесье же в одной из редких атак должно было забивать второй раз, однако юный защитник Динамо подстраховал вратаря. Связка Гармаша и Дийе могла принести плоды (они загубили еще добрую парочку-тройку возможностей), а забили житомиряне. Галенков перебросил Нещерета и разобрался с Алибековым в оставленной на произвол судьбы вратарской. Омоложенное Динамо так и не предложило Полесью ничего особенного, так что 1:2 в итоге.