Вместе с Кавани покинуть Олд Траффорд планирует и Хуан Мата, информирует инсайдер Николо Скира.

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Контракт 33-летнего полузащитника истекает летом, поэтому он сможет свободно искать новую команду. 8 лет назад Манчестер Юнайтед приобрел чемпиона мира и Европы у Челси за 45 млн евро. За последние сезоны игровая практика Маты постоянно падала, а в нынешнем выглядит откровенно грустно – всего 171 минута и ни единого результативного действия.

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