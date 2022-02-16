Мата станет еще одной жертвой ветеранской чистки после 8 лет в Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед летом намерен проститься с группой возрастных игроков.
Вместе с Кавани покинуть Олд Траффорд планирует и Хуан Мата, информирует инсайдер Николо Скира.
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Контракт 33-летнего полузащитника истекает летом, поэтому он сможет свободно искать новую команду. 8 лет назад Манчестер Юнайтед приобрел чемпиона мира и Европы у Челси за 45 млн евро. За последние сезоны игровая практика Маты постоянно падала, а в нынешнем выглядит откровенно грустно – всего 171 минута и ни единого результативного действия.
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