Разом з Кавані покинути Олд Траффорд планує і Хуан Мата, інформує інсайдер Ніколо Скіра.

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Контракт 33-річного півзахисника завершується влітку, тому він зможе вільно шукати нову команду. 8 років тому Манчестер Юнайтед придбав чемпіона світу та Європи у Челсі за 45 млн євро. Упродовж останніх сезонів ігрова практика Мати постійно падала, а в нинішньому виглядає відверто сумно – всього 171 хвилина і жодної результативної дії.

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