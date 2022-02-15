В Италии на днях сыграли, казалось бы, банальный поединок любительской лиги. Но именно в этой игре на поле впервые после продолжительного перерыва появился когда-то знаменитый Франческо Флаки, которому в апреле исполнится 47 лет.

Обычный матч 5-го дивизиона Италии, состоявшийся в воскресенье, 13 февраля вблизи Флоренции, привлек серьезное внимание в мире. Поединок любительских команд Синья 1914 – Прато 2000 завершился со счетом 2:2, а в стартовом составе хозяев появился 46-летний Франческо Флаки. Именно тот, который выступал в Серии А в 90-х – 2000-х в составе Сампдории, Фиорентины и Брешии.

Эта игра стала для итальянского форварда первой за 12 лет. В 2009-м Флаки во второй раз был дисквалифицирован за употребление кокаина. Если за первый положительный тест в 2007-м нападающий был отстранен на 16 месяцев (позже срок наказания продлили до двух лет), то рецидив вызвал куда более жесткие санкции – 12 лет без футбола и запрет даже посещать стадионы. Последний матч на профессиональном уровне Франческо сыграл более четырех тысяч дней назад. Он мог вернуться на поле еще в середине января, но тогда из-за вспышки COVIDа соревнования были отложены.

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"Я хорошо помню свою последнюю игру. Это было в Брешии, сезон 2009/10. Потом положительный тест и дисквалификация. Было очень приятно осознать, что за меня до сих пор болеют многие. Да, в свое время я серьезно ошибся, но если меня до сих пор любят столько людей, то что-то хорошее я все же тоже сделал.

Я никогда не покидал футбол. Тренировал детей ради удовольствия, ходил в спортивные центры. Дисквалификация не позволяла мне играть или тренироваться на профессиональном уровне, но любовь к мячу нельзя дисквалифицировать. Это никогда не умрет", – эмоционально заявил ветеран.

Итальянец вышел в стартовом составе Синьи 1914 и был заменен через 30 минут – именно столько игрового времени тренер заранее пообещал звездному подопечному. Флаки играл под 14-м номером. По словам форварда, он выбрал его специально из-за года основания клуба – 1914. На дебют звезды пришли посмотреть около 700 болельщиков – обычно матчи Синьи посещают вдвое меньше тифози.

Специально на эту игру приехал и Вальтер Новеллино, тренировавший Флаки в Сампдории. "Ты несколько раз не смог принять мяч", – потроллил наставник бывшего подопечного. "Возможно, мне было бы лучше выйти во втором тайме, когда соперники немного устанут", – в шутку парировал Франческо.

"Этот день фактически перечеркнул 12 лет дисквалификации. Можно назвать это моим возрождением. Сначала даже кружилась голова, я неделю перед матчем не мог нормально спать. Конечно, я уже не такой быстрый, как раньше, но очень хочу помочь этим ребятам, чтобы они поверили в себя. Я также хочу, чтобы они поняли, насколько красив футбол. Они не могут позволить себе потерять то, что когда-то потерял я", – прокомментировал форвард свое возвращение на поле.

Франческо Флаки, который в 2006-м еще и был оштрафован на 20 тысяч евро за нарушение правил игры на тотализаторе, считается легендой Сампдории. Нападающий сыграл за генуэзцев 280 матчей и является третьим бомбардиром в истории клуба, забив 110 голов. Больше только у Роберто Манчини (171) и Джанлуки Виалли (141). Среди действующих футболистов "блучеркьятти" обойти 46-летнего Флаки может разве что Фабио Квальярелла, забивший 102 мяча в футболке Сампы.

Он сыграл несколько сотен матчей в Серии А и B, стал легендой в Генуе, выступал рядом с Габриэлем Батистутой, но самые важные 30 минут на поле Франческо Флаки провел в это воскресенье в присутствии 700 болельщиков. После 12-ти лет забвения экс-звезда Кальчо снова чувствует себя счастливым.

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