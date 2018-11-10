Мата покинет Манчестер Юнайтед и бесплатно перейдет в Арсенал

Хавбек "красных дьяволов" Хуан мата вскоре покинет Олд Траффорд.

По информации Talksport, испанский полузащитник намерен присоединиться к лондонскому Арсеналу на правах свободного агента.

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Отмечается, что Мата пока не договорился с руководством манкунианцев относительно нового контракта и может покинуть клуб бесплатно. Действующий контракт Хуана с МЮ истекает в конце этого сезона.

Ведущий Talksport Адриан Дарем утверждает, что по его информации, полузащитник дождется окончания действия контракта и летом подпишет соглашение с Арсеналом.

Отметим, ранее сообщалось об интересе к Мате со стороны Ювентуса.

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