Der Klassiker, новая дуэль Гвардиолы и Моуринью, визит Роналду в fashion-столицу: топ-5 матчей евроуикенда

Дерби Германии и Манчестера, миланский вояж Криштиану Роналду и надежда на выход из кризиса Монако в анонсе главных матчей уикенда, которые вы должны посмотреть.

Боруссия Дортмунд – Бавария

10 ноября, 19:30. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Телетрансляция на MEGOGO, отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: После испанского Эль Классико и украинского Классического футбольные гурманы могут отведать немецкого Der Klassiker. Поединки между дортмундской Боруссией и мюнхенской Баварией – это всегда принципиально горячо, а в этом году стоит добавить еще и большую турнирную мотивацию для обоих коллективов.

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В данный момент "шмелей" и "ротен" разделяют 4 очка, а мюнхенцы вынуждены довольствоваться третьим местом в таблице Бундеслиги. Поражение от Боруссии серьезно пошатнет кресло под наставником Баварии Нико Ковачем, которого, похоже, недолюбливают не только отдельные игроки и их жены, но и болельщики. Гандикап дортмундцев может вырасти до 7 очков, а отыграть такую ​​фору до конца чемпионата может не успеть даже "волшебник" Юпп Хайнкес.

Зато ничьей в главном противостоянии Бундеслиги обрадуются в Менхенгладбахе. Местная Боруссия имеет одинаковое количество очков с Баварией (по 20), а в 11-м туре сыграет с Вердером. Вояж в Бремен, конечно, не из легких, но наверняка вариант получше, нежели дуэль с дортмундцами или мюнхенцами.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

11 ноября, 18:30. Манчестер, Этихад Стэдиум

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Очередная дуэль тренеров-антагонистов – Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью – во главе коллективов из дождливого Манчестера. Обе команды подходят к манкунианскому дерби в хорошем настроении. В мидуик Сити разбил донецкий Шахтер в Лиге чемпионов и почти стопроцентно обеспечил себе выход в плей-офф, а Юнайтед в волевом стиле одолел Ювентус в Турине и приблизил 1/8 финала и на Олд Траффорд.

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После сентябрьского кризиса МЮ вернулся на победный путь. Команда Моуринью выиграла три последних поединка во всех турнирах с одинаковым счетом (2:1) и улучшила свое положение в АПЛ. Победа же над лидером турнира в очном противостоянии сократит отрыв до заветной топ-4. Однако, победить Сити – задача не из легких. Подопечные Гвардиолы еще не проигрывали в этом сезоне Премьер-лиги, а лучший бомбардир чемпионата Серхио Агуэро отдохнул в среду и готов увеличить свои показатели.

В сезоне 2017/18 Сити и Юнайтед обменялись выездными победами, забив 8 мячей на двоих. Результативного противостояния можно ожидать и в этот раз, но эмоций может быть меньше после ярких вспышек "горожан" и "красных дьяволов" в еврокубках.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Милан – Ювентус

11 ноября, 21:30. Милан, Сан-Сиро

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Громкая вывеска итальянской Серии А – противостояние Ломбардии и Пьемонта, а также первый визит в столицу моды гламурного Криштиану Роналду. Форвард Юве забил феноменальный гол Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов в среду, но этого оказалось мало для победы. Но наслаждаться лишними иллюзиями фанатам "россонери" не стоит – туринцам просто не повезло.

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В свою очередь Милан продолжает не столько играть, сколько страдать под руководством Дженнаро Гаттузо. Однако, серии из трех побед подряд оказалось достаточно, чтобы подняться в топ-4 чемпионата. В четверг "красно-черные" выгрызли у испанского Бетиса ничью на выезде и получат лишь 2,5 суток на восстановление. Это, очевидно, и станет ключевым преимуществом для Юве, который обязан набирать свои 3 зачетные баллы в этой дуэли.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Сельта – Реал

11 ноября, 21:45. Виго, Балаидос

Телетрансляция на MEGOGO, отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Мадридский Реал после увольнения Хулена Лопетеги начал оживать, а лидеры клуба и болельщики даже заговорили о необходимости назначения Сантьяго Солари тренером "сливочных" на постоянной основе. Будем откровенны, аргентинец сумел встряхнуть команду, но соперники Реала в трех победных матчах под руководством и. о. главного тренера были посредственного уровня – Мелилья (Кубок Испании), Вальядолид (Ла Лига) и Виктория Пльзень (Лига чемпионов).

Визит на Балаидос не обещает быть легкой прогулкой. Из трех последних приездов Мадрида в Виго дважды пришлось возвращаться назад с ничейными результатами. Зрители в предыдущих 11-ти матчах обеих команд в нынешнем первенстве увидели аж 66 забитых мячей, поэтому воскресный матч вполне может превратиться в голевой фестиваль.

Прогноз "Футбол 24": 2:4

Монако – Пари Сен-Жермен

11 ноября, 22:00. Монако, Луи ІІ

Телетрансляция на MEGOGO, отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: В битве французских грандов на уютном стадионе Луи II кризисный Монако будет принимать еще не знавший поражений в чемпионате ПСЖ. Отставка Леонарду Жардима и возвращение в родные пенаты легендарного Тьерри Анри пока не дали монегаскам желаемого эффекта. В трех матчах Лиги 1 под руководством 41-летнего специалиста Монако набрал лишь одно очко, едва спасшись в матче с Дижоном.

Добавляем к этому проблемы клуба за пределами футбольных газонов – владельца Монако Рыболовлева задержали по обвинению в коррупции, и теперь даже позорное домашнее поражение от Брюгге в Лиге чемпионов не выглядит странным. "Красно-белых" откровенно лихорадит, а перед ПСЖ еще ни один французский клуб в сезоне 2018/19 не поставил неразрешимых задач. Тухель и Co получили свою порцию скандалов благодаря Football Leaks, но едут в карликовое княжество в статусе абсолютного фаворита. А результат грядущего матча может лишний раз доказать, что культовый игрок необязательно станет культовым тренером. И наоборот...

Прогноз "Футбол 24": 0:3