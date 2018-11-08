Фред признался, кто убедил его перейти в Манчестер Юнайтед вместо Манчестер Сити

Бывший полузащитник Шахтера Фред рассказал, почему не перешел в Манчестер Сити.

"Дело в том, что сначала я получил предложение от Манчестер Сити и даже посоветовался со своими партнерами по сборной. Они пытались меня убедить перейти в этот клуб, но в итоге трансфер не состоялся.

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Юнайтед тоже интересовался и я быстро решил, что это будет правильный шаг для меня. Моуриньо – профессионал высокого уровня. Всем игрокам нравится работать с таким тренером. Я многому у него учусь. Он бывает достаточно жестким, но это часть его работы.

Вне поля Моуринью очень дружелюбный, постоянно шутит с нами в раздевалке. Жозе сыграл ключевую роль в моем решении перейти в Манчестер Юнайтед, и я благодарен ему за это", – цитирует Фреда Sky Sports.

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