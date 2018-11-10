Мата покине Манчестер Юнайтед і безкоштовно перейде у Арсенал

Хавбек "червоних дияволів" Хуан Мата незабаром покине Олд Траффорд.

За інформацією Talksport, іспанський півзахисник має намір приєднатись до лондонського Арсенала на правах вільного агента.

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Зазначається, що Мата поки не домовився з керівництвом манкуніанців щодо нового контракту і може покинути клуб безкоштовно. Чинний контракт Хуана з МЮ закінчується в кінці цього сезону.

Ведучий Talksport Адріан Дарем стверджує, що за його інформацією, півзахисник дочекається закічення дії чинного контракту і влітку підпише угоду із Арсеналом.

Зазначимо, раніше повідомлялось про інтерес до Мати з боку Ювентуса.

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