"Я уже спрашивала его, хочет ли он стать тренером, когда завершит профессиональную карьеру футболиста.

Роналду не попал даже в топ-50 самых дорогих игроков АПЛ – рекордное падение португальца с 2008 года

Он сказал мне, что хочет наслаждаться жизнью. Криштиану будет играть до 40 лет", – резюмировала Долореш комментарии в The Sun .

Напомним, в феврале следующего года Роналду исполнится 37. Он связан с МЮ контрактом до лета 2023 года. Также Криштиану успел поиграть за Ювентус, Реал и Спортинг.