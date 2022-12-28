Мать Роналду рассказала, когда Криштиану завершит карьеру и что будет делать после
07:30 - Читати українською
Мария Долореш Авейру, мама звездного португальца, раскрыла дальнейшие планы своего сына.
"Я уже спрашивала его, хочет ли он стать тренером, когда завершит профессиональную карьеру футболиста.
Роналду не попал даже в топ-50 самых дорогих игроков АПЛ – рекордное падение португальца с 2008 года
Он сказал мне, что хочет наслаждаться жизнью. Криштиану будет играть до 40 лет", – резюмировала Долореш комментарии в The Sun.
Напомним, в феврале следующего года Роналду исполнится 37. Он связан с МЮ контрактом до лета 2023 года. Также Криштиану успел поиграть за Ювентус, Реал и Спортинг.
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