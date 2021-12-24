Transfermarkt на своем сайте обнародовал обновленные цены на игроков Английской Премьер-лиги. На вершине списка сразу три игрока: Мохамеда Салаха, Ромелу Лукаку и Харри Кейна оценили в 100 млн евро.

Роналду, Игуаин и экс-звезда Шахтера, или Как Ювентус приближал финансовую катастрофу стоимостью в 500 миллионов

А вот позиции Криштиану Роналду не отвечают амбициям португальца – форвард МЮ упал в цене на 10 млн, а его стоимость теперь составляет 35 млн евро. Интересно, что это самый низкий показатель для Роналда с 2008 года, когда его оценивали в 50 млн евро.

Добавим, что Криштиану прошлым летом вернулся в Манчестер Юнайтед за 15 млн евро, провел 19 матчей в текущем сезоне, в которых забил 13 голов и отдал 2 ассиста.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба