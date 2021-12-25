Дети, елки и... средний палец: как Роналду, Месси, Левандовски и другие звезды праздновали Рождество
25 декабря большая часть света празднует Рождество. Футбол 24 показывает, как отмечают известные представители футбола.
В этом году Рождество в Европе без футбола. Для игроков это – большой плюс. Они могут собраться в кругу семьи, поужинать и попраздновать. Большинство делится атмосферными и семейными кадрами в соцсетях, но есть и исключения.
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Вот Ансу Фати с хорошим настроением ждал Санту. Удалось ли с ним увидеться, остается загадкой.
Каземиро собрал всю семью. "С Рождеством" – лаконично, как и большинство, написал один из лидеров Реала.
Папу Гомес тоже в полной комплектации отмечает один из самых больших праздников.
По-настоящему счастливым и улыбающимся выглядит Луис Суарес.
Криштиану Роналду, как всегда, передает болельщикам поздравления в окружении самых родных.
Счастливого Рождества желает и Роберт Левандовски с женой Анной и двумя дочерьми.
Лионель Месси с Антонеллой поделились скромным фото и пожеланием.
А вот Неймар остается на стиле даже в праздники.
Родриго, другой бразилец, не отставал от земляка, но позировал только с елкой.
Ванда Нара и Маура Икарди сумели собрать всех детей. Они для них – лучший подарок.
Филиппе Коутиньо счастлив с детьми и любимой, чего и желает всем.
Люка Динь, будущий конкурент Виталия Миколенко в Эвертоне, не смог упросить сына улыбаться для фото. Вышло, как вышло.
Экс-игрок Шахтера Фред показал коллеге по АПЛ мастер-класс.
Удалось настроить на фото своих детей и Кевину Де Брюйне. Все традиционно улыбаются.
Джейми Варди собрал вокруг себя немалую обойму самых родных. В кадр все едва влезли!
Златан Ибрагимович – в своем фирменном стиле.
Эрлинг Холанд… Тоже без слов все понятно.
Присоединились к поздравлениям и представители украинского футбола. В частности, Шахтер опубликовал атмосферные кадры семей Сергея Кривцова, Алана Патрика, Жуниора Мораеса и Додо.
Динамо же красивой картинкой поздравило со светлым праздником!
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