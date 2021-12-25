Месси, Роналду и Холанд поздравили с Рождеством / Коллаж Goal

В этом году Рождество в Европе без футбола. Для игроков это – большой плюс. Они могут собраться в кругу семьи, поужинать и попраздновать. Большинство делится атмосферными и семейными кадрами в соцсетях, но есть и исключения.

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Вот Ансу Фати с хорошим настроением ждал Санту. Удалось ли с ним увидеться, остается загадкой.

Каземиро собрал всю семью. "С Рождеством" – лаконично, как и большинство, написал один из лидеров Реала.

Папу Гомес тоже в полной комплектации отмечает один из самых больших праздников.

По-настоящему счастливым и улыбающимся выглядит Луис Суарес.

Криштиану Роналду , как всегда, передает болельщикам поздравления в окружении самых родных.

Счастливого Рождества желает и Роберт Левандовски с женой Анной и двумя дочерьми.

Лионель Месси с Антонеллой поделились скромным фото и пожеланием.

А вот Неймар остается на стиле даже в праздники.

Родриго , другой бразилец, не отставал от земляка, но позировал только с елкой.

Ванда Нара и Маура Икарди сумели собрать всех детей. Они для них – лучший подарок.

Филиппе Коутиньо счастлив с детьми и любимой, чего и желает всем.

Люка Динь , будущий конкурент Виталия Миколенко в Эвертоне, не смог упросить сына улыбаться для фото. Вышло, как вышло.

Экс-игрок Шахтера Фред показал коллеге по АПЛ мастер-класс.

Удалось настроить на фото своих детей и Кевину Де Брюйне . Все традиционно улыбаются.

Джейми Варди собрал вокруг себя немалую обойму самых родных. В кадр все едва влезли!

Златан Ибрагимович – в своем фирменном стиле.

Эрлинг Холанд … Тоже без слов все понятно.

Присоединились к поздравлениям и представители украинского футбола. В частности, Шахтер опубликовал атмосферные кадры семей Сергея Кривцова, Алана Патрика, Жуниора Мораеса и Додо.

Динамо же красивой картинкой поздравило со светлым праздником!

Зі світлим святом вітаємо всіх, хто сьогодні відзначає Різдво! pic.twitter.com/DyklPesVG2 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) December 25, 2021

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