Мать Тони Крооса Биргт советовала своему сыну отказаться от возвращения в сборную Германии. "Мама сказала мне не делать этого. Конечно, сейчас я должен перед ней извиниться", – заявил Кроос.

Кроос объявил о возвращении в сборную Германии перед домашним Евро-2024

Согласно признанию самого полузащитника, идею о возвращении впервые озвучил главный тренер "манншафт" Юлиан Нагельсманн – это было ещё до того, как Антонио Рюдигер начал упоминать об этом.

"Юлиан связался со мной и спросил, могу ли я себе это представить. Это случилось ещё до публичного обращения Рюдигера. В тот момент у меня и близко не было таких мыслей. Мне потребовалось некоторое время, чтобы убедиться в этом, потому что я отсутствовал уже более двух с половиной лет. Раздумья заняли несколько последних месяцев. Сейчас мне идея возвращения нравится. Евро-2024 состоится в нашей стране, конечно, это - дополнительный стимул", – сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

В составе сборной Германии Тони провёл 106 матчей. Он завершил международную карьеру после Евро-2016.

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