Мати Крооса відмовляла сина від повернення до збірної Німеччини – ключовим стало прохання Нагельсманна
Півзахисник Реала Тоні Кроос розкрив причини рішення повернутися до збірної Німеччини.
Мати Тоні Крооса Біргт радила своєму синові відмовитися від повернення до збірної Німеччини. "Мама сказала мені не робити цього. Звичайно, зараз я повинен її перепросити", - заявив Кроос.
Кроос оголосив про повернення в збірну Німеччини перед домашнім Євро-2024
Згідно з визнанням самого півзахисника, ідею про повернення вперше озвучив головний тренер "манншафт" Юліан Нагельсманн – це було ще до того, як Антоніо Рюдігер почав згадувати про це.
"Юліан зв'язався зі мною і запитав, чи можу я собі це уявити. Це сталося ще до публічного звернення Рюдігера. У той момент у мене і близько не було таких думок. Мені знадобився певний час, щоб переконатися в цьому, тому що я був відсутній уже понад два з половиною роки. Роздуми зайняли кілька останніх місяців. Зараз мені ідея повернення подобається. Євро-2024 відбудеться в нашій країні, звичайно, це – додатковий стимул", – сказав Кроос у подкасті Einfach mal Luppen.
У складі збірної Німеччини Тоні провів 106 матчів. Він завершив міжнародну кар'єру після Євро-2016.
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