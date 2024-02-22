Мати Тоні Крооса Біргт радила своєму синові відмовитися від повернення до збірної Німеччини. "Мама сказала мені не робити цього. Звичайно, зараз я повинен її перепросити", - заявив Кроос.

Кроос оголосив про повернення в збірну Німеччини перед домашнім Євро-2024

Згідно з визнанням самого півзахисника, ідею про повернення вперше озвучив головний тренер "манншафт" Юліан Нагельсманн – це було ще до того, як Антоніо Рюдігер почав згадувати про це.

"Юліан зв'язався зі мною і запитав, чи можу я собі це уявити. Це сталося ще до публічного звернення Рюдігера. У той момент у мене і близько не було таких думок. Мені знадобився певний час, щоб переконатися в цьому, тому що я був відсутній уже понад два з половиною роки. Роздуми зайняли кілька останніх місяців. Зараз мені ідея повернення подобається. Євро-2024 відбудеться в нашій країні, звичайно, це – додатковий стимул", – сказав Кроос у подкасті Einfach mal Luppen.

У складі збірної Німеччини Тоні провів 106 матчів. Він завершив міжнародну кар'єру після Євро-2016.

Золоті "нульові": Шева усміхається крізь сльози, за Динамо не соромно проти Бекса і Тотті та ще 28 фото "старої школи"