Бессмертный считает, что в медиа преувеличивают вспышку. "Более конкретно можно будет говорить после вечерней тренировки. Хотя, как мне известно, количество ребят, которые болеют, значительно преувеличено. По крайней мере, я и мои помощники в строю. Вот почему пока речь не идет о переносе поединка с Мариуполем", – цитирует Анатолия Meta-ratings.

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Дикий пока тоже не видит причин для изменения даты стартового матча УПЛ. "Мы уже в курсе сложившейся ситуации. Львов нас официально о ней проинформировал, направив для подтверждения результаты тестов. Но у нас есть утвержденный временный протокол, в котором сказано, что при наличии в команде минимум 13 здоровых футболистов вместе с вратарем, матч проводится в запланированную дату и не переносится. Сейчас, с учетом требований протокола, оснований для переноса игры нет", – приводит слова Евгения FootBoom.

Напомним, сразу 15 представителей клуба (11 футболистов и 4 тренера) сдали положительные тесты на COVID-19. Кроме этого, еще пятеро игроков якобы имеют высокую температуру. Именно Львов должен сыграть в матче-открытии УПЛ против Мариуполя уже 23 июля.

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