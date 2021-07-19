Журналист Игорь Бурбас сообщил об ужасных новостях из стана Львова перед началом сезона УПЛ.

Несмотря на то, что эпидемситуация в Украине держится на низком уровне, ПФК Львов страдает от коронавируса, сообщает Игорь Бурбас в своем твиттере.

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Сразу 15 представителей клуба (11 футболистов и 4 тренера) сдали положительные тесты на COVID-19. Кроме этого, еще пятеро игроков имеют высокую температуру. Интересно, что именно Львов сыграет в матче-открытии против Мариуполя уже 23 июля, начало в 19:30.

К слову, по итогам прошлого сезона львовяне заняли 8 позицию в УПЛ, набрав 29 очков.

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