Безсмертний вважає, що у медіа перебільшують спалах. "Конкретніше можна буде говорити після вечірнього тренування. Хоча, як мені відомо, кількість хлопців, які нездужають, значно перебільшена. Принаймні, я і мої помічники в строю. Ось чому поки не йдеться про перенесення поєдинку з Маріуполем", – цитує Анатолія Meta-ratings.

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Дикий поки теж не бачить причин для зміни дати стартового матчу УПЛ. "Ми вже в курсі ситуації, що склалася. Львів нас офіційно про неї проінформував, надіславши для підтвердження результати тестів. Але у нас є затверджений тимчасовий протокол, в якому сказано, що при наявності в команді мінімум 13 здорових футболістів разом з воротарем, матч проводиться в заплановану дату і не переноситься. Наразі, з урахуванням вимог протоколу, підстав для перенесення гри немає", – наводить слова Євгена FootBoom.

Нагадаємо, одразу 15 представників клубу (11 футболістів та 4 тренери) здали позитивні тести на COVID-19. Окрім цього, ще п'ятеро гравців нібито мають високу температуру. Саме Львів має зіграти у матчі-відкритті УПЛ проти Маріуполя вже 23 липня.

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