Бывший универсал испанской Барселоны и сборной Аргентины Хавьер Маскерано близок к началу тренерской карьеры.

37-летний экс-футболист в скором времени возглавит сборную Аргентины U-20, сообщает журналист Рой Немер в своем твиттере.

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Маскерано сменит в должности Фернандо Батисту. Он готовится войти в тренерский штаб Хосе Пекермана в сборной Венесуэлы. Для Маскерано работа с молодежкой станет первой в статусе тренера. После завершения карьеры в ноябре 2020 года он возглавил департамент методологии и развития Ассоциации футбола Аргентины.

Отметим, что главный тренер Барселоны Хави советовал руководству Аль-Садда назначить главным тренером команды вместо себя именно Маскерано.

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