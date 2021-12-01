Венесуэльская футбольная федерация определилась с новым главным тренером национальной команды. Им стал Хосе Нестор Пекерман.

72-летний аргентинец – новый наставник сборной, сообщает официальный сайт федерации.

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Пекерман сменил в должности и. о. главного тренера La Vinotinto Леонардо Гонсалеса. Опытный специалист два десятилетия работал с молодежью Чакарита Хуниорс, Аргентинос Хуниорс, Коло-Коло, сборной Аргентины U-20. В 2004-2006 гг. энтренадор тренировал главную команду "альбиселесте", а в 2012-2018 гг. – сборную Колумбии. Также в трудовой биографии аргентинского тренера были мексиканские Толука и Тигрес.

Главные достижения Хосе Пекермана остались на молодежном уровне. Сборная Аргентины U-20 под его руководством дважды триумфовала на молодежном Кубке Америки (1997, 1999) и трижды на чемпионате мира (1995, 1997, 2001).

К слову, сборная Венесуэлы в квалификации к ЧМ-2022 занимает последнее место в группе КОНМЕБОЛ (14 матчей, 7 очков). Цвета La Vinotinto защищает форвард киевского Динамо Эрик Рамирес.

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