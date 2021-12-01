Колишній універсал іспанської Барселони та збірної Аргентини Хав'єр Маскерано близький до початку тренерської кар'єри.

37-річний екс-футболіст незабаром очолить збірну Аргентини U-20, повідомляє журналіст Рой Немер у своєму твіттері.

Триразовий чемпіон світу очолив збірну Венесуели

Маскерано замінить на посаді Фернандо Батісту. Він готується увійти в тренерський штаб Хосе Пекермана в збірній Венесуели. Для Маскерано робота з молодіжкою стане першою у статусі тренера. Після завершення кар'єри в листопаді 2020-го він очолив департамент методології та розвитку Асоціації футболу Аргентини.

Відзначимо, що головний тренер Барселони Хаві радив керівництву Аль-Садда призначити головним тренером команди замість себе саме Маскерано.

Єдиний гол, який розсмішив гравців Барселони, порвана дупа у півфіналі ЧС – головні факти з кар'єри Хав'єра Маскерано